 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم بزيارة لفلسطين نيابة عن الملك لإعلان القدس عاصمة للشباب المسلم ﻿
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وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم بزيارة لفلسطين نيابة عن الملك لإعلان القدس عاصمة للشباب المسلم

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 16:24 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم بزيارة لفلسطين نيابة عن الملك لإعلان القدس عاصمة للشباب المسلم | بوليتيك
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم بزيارة لفلسطين نيابة عن الملك لإعلان القدس عاصمة للشباب المسلم
كشف سفير فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، أمس الأحد، أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيزور بالنيابة عن الملك محمد السادس مدينة رام الله شهر فبراير المقبل.

"شوف تيفي"

 كشف سفير فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، أمس الأحد، أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيزور بالنيابة عن الملك محمد السادس مدينة رام الله شهر فبراير المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فلسطينية، يومه الإثنين، فقد قال السفير الشوبكي لإذاعة "صوت فلسطين"، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، سيقوم بالنيابة عن الملك محمد السادس بزيارة رام الله الشهر القادم وسيعلن القدس عاصمة للشباب المسلم بدلا من فاس.

ومن جهة أخرى، أشار السفير الفلسطيني بالمغرب إلى أن اجتماعا لوزراء الخارجية العرب ولجنة مبادرة السلام، سيعقد بداية الشهر القادم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث تداعيات إعلان ترامب بشأن القدس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وسائل إعلام فلسطينية الملك محمد السادس القدس صوت فلسطين

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