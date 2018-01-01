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رسمي.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 15:59 رسمي.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء | سبور
رسمي.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء
كشفت لجنة البرمجة رسميا عن تاريخ إجراء مواجهة الدربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، حيث أكدت بأنه سيجرى يوم الأربعاء 7 فبراير على أرضية مركب محمد الخامس انطلاقا من الساعة السادسة مساء، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

 

كشفت لجنة البرمجة رسميا عن تاريخ إجراء مواجهة الدربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، حيث أكدت بأنه سيجرى يوم الأربعاء 7 فبراير على أرضية مركب محمد الخامس انطلاقا من الساعة السادسة مساء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "القناة الثانية".

وأوضحت القناة الثانية بأن بلاغا صادرا عن العصبة الاحترافية، يومه الإثنين، أشار إلى برنامج الجولة 16 من البطولة الاحترافية المغربية، إضافة إلى موعد إجراء مبارتي الدفاع الحسني الجديدي والنهضة البركانية على مستوى المنافسات القارية.


تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي البيضاوي، تأجلت بسبب التزام فريق الوداد البيضاوي بالمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية وأيضا بسبب إغلاق مركب محمد الخامس.

 

 

‫شوف تيفي

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