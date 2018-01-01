صفقة انتقال جواد الياميق إلى جنوى الإيطالي مهددة بالإلغاء ﻿

أصبحت صفقة الدولي المغربي و لاعب الرجاء الرياضي، جواد الياميق مهددة بالإلغاء، من طرف مسؤولي فريق جنوى الإيطالي، بعدما وقع يوم أمس اللاعب الرجاوي عقدا ينتقل بموجبه للفريق الإيطالي، لمدة 4 سنوات

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

أصبحت صفقة الدولي المغربي و لاعب الرجاء الرياضي، جواد الياميق مهددة بالإلغاء، من طرف مسؤولي فريق جنوى الإيطالي، بعدما وقع يوم أمس اللاعب الرجاوي عقدا ينتقل بموجبه للفريق الإيطالي، لمدة 4 سنوات ونصف خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشرت صفحة فريق جنوى الإيطالي، على "الفيسبوك" أن هناك شكوكا وضبابية في عملية انتقال جواد الياميق لصفوف الفريق الإيطالي.

وكان فريق جنوى الإيطالي ، قد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده والبالغ 800 مليون سنتيم، دون الدخول في مفاوضات مع مسوؤلي الفريق الأخضر.