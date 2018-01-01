مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة سقوط شخص من نافذة شقته المتواجدة بالطابق الثاني، ما تسبب في مصرعه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة سقوط شخص من نافذة شقته المتواجدة بالطابق الثاني، ما تسبب في مصرعه.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة لحظة سقوط هذا الرجل الذي فارق الحياة على الفور، ودخول مصورة الفيديو ونساء متواجدات بعين المكان في حالة بكاء هيستيرية نظرا لبشاعة المشهد.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت عن المعطيات الخاصة بهذا الحادث، أول أمس السبت، والذي جرت فصوله على مستوى منطقة الهراويين الشطر الثالث ضواحي البيضاء، والذي راح ضحيته شخص مسن يعاني من مرض الزهايمر.





