خاص: رئيس ''الكاف'' يستعد لزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الـ''كان'' ﻿

كشف عضو جامعي مسؤول في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن‏ اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيشهد مناقشة تقارير لجنة التفتيش التابعة لـ”الكاف” التى أنهت مهمتها مؤخراً فى الكاميرون

شـــــوف تيفي:

كشف عضو جامعي مسؤول في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن‏ اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيشهد مناقشة تقارير لجنة التفتيش التابعة لـ”الكاف” التى أنهت مهمتها مؤخراً فى الكاميرون للكشف عن استعدادات الدولة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال المصدر نفسه، إن أعضاء ورئيس “الكاف” يتجهون بنسبة كبيرة لسحب تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية 2019 من الكاميرون، ومنح الشرف للمغرب الذي أبدى استعداده لهذه المهمة.

وكانت أبرز انتقادات لجنة التفتيش حسب المصدر نفسه، تتجلى في وجود قصور في البنية التحتية للمدن المستضيفة لمنافسات البطولة في الكاميرون، والفنادق القريبة من الملاعب تحتاج للتطور، كما أن الإضاءة في الملاعب ضعيفة، كذلك ضعف خدمات الإنترنت هناك مما سيؤثر على النقل الإعلامي لكأس الأمم الإفريقي.