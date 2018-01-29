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بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 15:04 عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة الروسطال بمدينة سلا، اهتزت قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع حادث خطير، بطلته سيدة على سيارة خفيفة، دهست لصين على دراجة نارية سرقا هاتفها النقال، ما خلف مقتل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منطقة الروسطال بمدينة سلا، اهتزت قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع حادث خطير، بطلته سيدة على سيارة خفيفة، دهست لصين على دراجة نارية سرقا هاتفها النقال، ما خلف مقتل أحدهما.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن سيدة طاردت لصين سرقا هاتفها النقال من سيارتها، وخلال المطاردة قامت بدهسهما ما خلف مقتل أحدهما وإصابة شريكه بجروح.

وأوضح ذات المصدر أن والدة سائقة السيارة كانت برفقتها خلال الحادث، وأصيبت بدورها بجروح تم على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع.

 

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