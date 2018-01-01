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وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 13:54 وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة | حوادث و حقوق
وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنها رصدت مؤخرا، تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج

"شوف تيفي"

 

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنها رصدت مؤخرا، تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، ويتم، دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي. وهي المزاعم التي جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية.

ونبهت وزارة الداخلية إلى خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية، وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام، فإنها تؤكد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

 

‫شوف تيفي

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