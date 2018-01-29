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حصري وبالصورة: هذا هو مهندس صفقة الياميق

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 13:49 حصري وبالصورة: هذا هو مهندس صفقة الياميق | سبور
حصري وبالصورة: هذا هو مهندس صفقة الياميق
وقع جواد الياميق مدافع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عقدا مع فريق جنوى الإيطالي بعدما أدى الفريق الايطالي لنادي الرجاء الشرط الجزائي الموجود في العقد والذي ينص على تسلم النادي مبلغ 800 مليون

شــــوف تيفي:

 

وقع جواد الياميق مدافع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عقدا مع فريق جنوى الإيطالي بعدما أدى الفريق الايطالي لنادي الرجاء الشرط الجزائي الموجود في العقد والذي ينص على تسلم النادي مبلغ 800 مليون سنتيم.

وكشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن مهندس الصفقة هو الوكيل الإيطالي اندريا

الذي له سبق أن تدخل في العديد من الصفقات كدجانلوكا ڤيالي من اليوفي نحو الشيلسي، ونونو گوميس، وأوليڤير بيروف، وباولو مونتيرو.

وقالت المصادر ذاتها، أن شقيق الياميق تربطه علاقة صداقة بالوكيل المذكور وهو ما ساهم في انجاح الصفقة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الياميق صفقة الرجاء

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