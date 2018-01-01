حصري: عكس بنشرقي.. أولمبيك خريبكة ''ضاع'' في صفقة الياميق لهذا السبب ﻿

كشفت عضو مسؤول داخل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن نادي أولمبيك خريبكة لن يستفيد من نسبة 20 في المائة من صفقة انتقال الياميق لنادي جنوى الإيطالي.

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كشفت عضو مسؤول داخل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن نادي أولمبيك خريبكة لن يستفيد من نسبة 20 في المائة من صفقة انتقال الياميق لنادي جنوى الإيطالي.

وقال المسؤول الرجاوي إن الفريق الأخضر لم يقدم على بيع الياميق حتى يستفيد فريقه الأم من نسبة انتقاله، مبرزا في السياق نفسه أن العملية تعتبر تكسير للعقد من قبل اللاعب، وهو أمر غير منصوص عليه في العقد بين الرجاء وخريكة، وبالتالي الفريق الخريبكي لن يستفيد من أية نسبة.

وكان مسؤولو أولمبيك خريبكة ينتظرون نسبة 20 في المائة من انتقال الياميق حسب العقد الذي وقعه الفريق الخريبكي مع الرجاء.