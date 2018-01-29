خبيــر الدراسات القرآنيـة بالمغرب في ذمة اللـــه ﻿

توفي فـجر يومــه الاثنين 29 يناير 2018، العالم الكبير الشيخ التهامي الراجي خبير الدراسات القرآنية بالمغرب.

"شــوف تيفي"

توفي فـجر يومــه الاثنين 29 يناير 2018، العالم الكبير الشيخ التهامي الراجي خبير الدراسات القرآنية بالمغرب.

ويعتبر الــراحل الدكتور "التهامي الراجي الهاشمي" أستاذ كرسي علوم القرآن بكلية الآداب التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط وأستاذ كرسي القراءات القرآنية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ، وسبق وألقـى عددا من الدروس الحسنية أمام الملك الراحل الحسن الثاني، كان أولها عام 1994.

وقـد عينه الملك الراحل بعدها أستاذ كرسي لعلم القراءات بمسجد الحسن الثاني ، وبقي يزاول هذه المهمة فيه إلى أن وافته المنية اليوم، كما كان يقدم برامج عدة في الإعلام الرسمي حول علوم القراءات القرآنية .





