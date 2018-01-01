مثير.. هذا ما تقرر بعد اتهام أساتذة بابتزاز التلاميذ ماديا بوزان ﻿

كشفت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان، بأنها قامت على إثر قيام بعض التلاميذ من قسم الثانية باكالوريا شعبة علوم الاقتصاد بثانوية بن زهر بنشر شهادات يشيرون فيها

"شوف تيفي"

كشفت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان، بأنها قامت على إثر قيام بعض التلاميذ من قسم الثانية باكالوريا شعبة علوم الاقتصاد بثانوية بن زهر بنشر شهادات يشيرون فيها لتعرضهم لعملية ابتزاز من طرف أستاذين لهم بالمؤسسة ودفعهم لإجراء ساعات إضافية مؤدى عنها، "قامت" على الفور بتكليف لجنة للبحث والتقصي في مضمون هذه الشهادات.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن النتائج الأولية للبحث، جعلت المديرية تحيل ملف أحد الأستاذين للمجلس التأديبي في حين ما زالت اللجنة تستكمل عملية البحث والتقصي في موضوع الأستاذ الثاني.

وأوضحت المديرية بأنها تحرص على الإشادة بأخلاق جل نساء ورجال التعليم والتي تجعلهم يتفانون في القيام بواجبهم بكل جدية وإخلاص، مبرزة بأنها ستتصدى بكل صرامة وحزم لكل الحالات الشاذة التي تزيغ عن أداء الرسالة التربوية النبيلة.