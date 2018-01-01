سكــــوب.. هاكيفاش تْعرفات أصغر رئيسة جماعة على الزوج ''رئيس الجماعة'' اللي حصلاتو معاها مرتو فالمحمدية+حقائق مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من عائلة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي، أن الأخير تعرف على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع من خلال عائلة زوجته سلوى الملوكي.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من عائلة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي، أن الأخير تعرف على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع من خلال عائلة زوجته سلوى الملوكي.

و كشفت مصادرنا، أن إكرام بوعبيد كانت تزور باستمرار زوجة مصطفى الملوكي في بيت العائلة بمدينة المحمدية قبل أن يتقرب منها الزوج و يدخلا في علاقة عاطفية.

و كانت زوجة رئيس جماعة لفضالات ''سلوى الملوكي''، كشفت في تصريح حصري لشوف تيفي،أن زوجها يعيش علاقة عاطفية مع أصغر رئيسة جماعة الطوالع لمدة 3 سنوات.

و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية أسدلت الستار يوم الجمعة الماضي على قضية اعتقال إكرام بوعبيد و مصطفى الملوكي بتهمة الخيانة الزوجية بحفظ الملف و إطلاق سراح المعتقلين.