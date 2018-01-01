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بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 13:16 سكــــوب.. هاكيفاش تْعرفات أصغر رئيسة جماعة على الزوج رئيس الجماعة اللي حصلاتو معاها مرتو فالمحمدية+حقائق مثيرة | مجتمع
سكــــوب.. هاكيفاش تْعرفات أصغر رئيسة جماعة على الزوج ''رئيس الجماعة'' اللي حصلاتو معاها مرتو فالمحمدية+حقائق مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من عائلة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي، أن الأخير تعرف على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع من خلال عائلة زوجته سلوى الملوكي.

شـــوف تيفي:

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة مقربة من عائلة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي، أن الأخير تعرف على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع من خلال عائلة زوجته سلوى الملوكي.

و كشفت مصادرنا، أن إكرام بوعبيد كانت تزور باستمرار زوجة مصطفى الملوكي في بيت العائلة بمدينة المحمدية قبل أن يتقرب منها الزوج و يدخلا في علاقة عاطفية.

و كانت زوجة رئيس جماعة لفضالات ''سلوى الملوكي''، كشفت في تصريح حصري لشوف تيفي،أن زوجها يعيش علاقة عاطفية مع أصغر رئيسة جماعة الطوالع لمدة 3 سنوات.

و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية أسدلت الستار يوم الجمعة الماضي على قضية اعتقال إكرام بوعبيد و مصطفى الملوكي بتهمة الخيانة الزوجية بحفظ الملف و إطلاق سراح المعتقلين.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اعتقال مصطفى الملوكي إكرام بوعبيد

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