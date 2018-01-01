 منير المحمدي طالع ليه الدم: كانحس براسي بحال شي لعبة في يد نومانسيا ﻿
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منير المحمدي طالع ليه الدم: كانحس براسي بحال شي لعبة في يد نومانسيا

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 12:46 منير المحمدي طالع ليه الدم: كانحس براسي بحال شي لعبة في يد نومانسيا | سبور
منير المحمدي طالع ليه الدم: كانحس براسي بحال شي لعبة في يد نومانسيا
عبر منير المحمدي حارس مرمى المنتخب الوطبي المغربي ونومانسيا الإسباني عن غضبه بسبب جلوسه في دكة البدلاء الموسم الكروي الحالي بعدما كان يعتمد عليه المدرب كرسمي طيلة الثلاث السنوات الماضية.

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عبر منير المحمدي حارس مرمى المنتخب الوطبي المغربي ونومانسيا الإسباني عن غضبه بسبب جلوسه في دكة البدلاء الموسم الكروي الحالي بعدما كان يعتمد عليه المدرب كرسمي طيلة الثلاث السنوات الماضية.

وكشف منير المحمدي في تصريح خص به صحيفة « آس » الإسبانية، الأسبوع المنصرم، أنه منذ عودته من نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالغابون مع أسود الأطلس، لم يشارك رفقة فريقه نومانسيا كرسمي، قائلا « أشعر كأنني لعبة في يد طفل صغير بمجرد ما ينتهي منها لا يستطيع أن يراها مع غيره، هذا الأمر جرحني كثيراً وقد يؤثر للأسف على مسيرتي ».

تجدر الإشارة، إلى أن منير المحمدي تلقى العديد من العروض خلال الموسم الكروي الحالي إلا أن نومانسيا الإسباني رفض كل العروض.

 

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شوف تيفي نومانسيا منير المحمدي المنتخب المغربي إسبانيا

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