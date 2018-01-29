 وفاة والد اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني ﻿
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وفاة والد اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 12:41 وفاة والد اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني | سبور
وفاة والد اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني
علمت '' شوف سبور'' أن والد لاعب الوداد الرياضي و المنتخب الوطني سابقا ، سعيد عبد الفتاح ، توفي صباح اليوم الأثنين بعد معاناته مع المرض .

"شوف سبور":


علمت " شوف سبور" أن والد لاعب الوداد الرياضي و المنتخب الوطني سابقا ، سعيد عبد الفتاح ، توفي صباح اليوم الأثنين بعد معاناته مع المرض .

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم شوف تيفي إلى العائلة الكبيرة والصغيرة لسعيد عبد الفتاح بأحر التعازي و المواساة راجين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر و السلوان. لله ما أعطى و لله ما أخذ".

ويذكر أن سعيد عبد الفتاح لعب للوداد مابين 1996 – 2003، لينتقل بعدها لفريق اتحاد طنجة كمعار قبل أن ينتقل في تجربة احترافية إلى بنغلاديش ثم إلى الدوري الإماراتي و عمان والبحرين .

 

 

 

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سعد عبد الفتاح الوداد الرياضي شوف سبور

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