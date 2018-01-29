وفاة والد اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني ﻿

علمت '' شوف سبور'' أن والد لاعب الوداد الرياضي و المنتخب الوطني سابقا ، سعيد عبد الفتاح ، توفي صباح اليوم الأثنين بعد معاناته مع المرض .

"شوف سبور":



علمت " شوف سبور" أن والد لاعب الوداد الرياضي و المنتخب الوطني سابقا ، سعيد عبد الفتاح ، توفي صباح اليوم الأثنين بعد معاناته مع المرض .

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم شوف تيفي إلى العائلة الكبيرة والصغيرة لسعيد عبد الفتاح بأحر التعازي و المواساة راجين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر و السلوان. لله ما أعطى و لله ما أخذ".

ويذكر أن سعيد عبد الفتاح لعب للوداد مابين 1996 – 2003، لينتقل بعدها لفريق اتحاد طنجة كمعار قبل أن ينتقل في تجربة احترافية إلى بنغلاديش ثم إلى الدوري الإماراتي و عمان والبحرين .