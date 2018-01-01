 أيوب الكعبي يثير اهتمام مسوؤلي طرابزون سبور التركي ﻿
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أيوب الكعبي يثير اهتمام مسوؤلي طرابزون سبور التركي

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 12:12 أيوب الكعبي يثير اهتمام مسوؤلي طرابزون سبور التركي | سبور
أيوب الكعبي يثير اهتمام مسوؤلي طرابزون سبور التركي
أرسل مسؤولو فريق طرابزون سبور التركي لكرة القدم، كشافيه من أجل متابعة أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المحلي وفريق النهضة البركانية، من أجل التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

"شوف سبور"

 

أرسل مسؤولو فريق طرابزون سبور التركي لكرة القدم، كشافيه من أجل متابعة أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المحلي وفريق النهضة البركانية، من أجل التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق التركي، أرسل كشافيه من أجل الوقوف على مؤهلات اللاعب البركاني الذي يتألق حاليا رفقة المنتخب الوطني للمحليين، حيث يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 6 أهداف ، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي النادي البركاني.

وكان الكعبي قد توصل بعرض من فريق النصر السعودي ، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث عرض 2 مليون دولار، إلا أن مسؤولي الفريق البركاني رفضوا منافشة جميع العروض بخصوص الكعبي.

 

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أيوب الكعبي يثير اهتمام مسوؤلي طرابزون سبور التركي

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