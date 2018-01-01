اتصالات المغرب تكافئ زبناءها وهذا ما ستقدمه ﻿

تطلق اتصالات المغرب برنامج « فيدليو جوال » الذي هو عبارة عن مكافأة لزبناء الهاتف النقال مسبق الدفع من خلال تقديمها لهم هدية مجانية كل يوم خميس.

شوف تيفي

تطلق اتصالات المغرب برنامج « فيدليو جوال » الذي هو عبارة عن مكافأة لزبناء الهاتف النقال مسبق الدفع من خلال تقديمها لهم هدية مجانية كل يوم خميس.

برنامج « فيدليو جوال » يُعتبر جزء من العروض التي تقدمها اتصالات المغرب لزبناء جوال على غرار ما يتم تقديمه لزبناء الدفع المؤجل.

هذا ويتمثل البرنامج في منح المشتركين في خدمة الدفع المسبق لاتصالات المغرب مكافآت متنوعة على شكل دقائق من المكالمات واتصالات بالإنترنيت و MT TALK وولوج مجاني إلى يوتوب ورسائل قصيرة وخدمات ذات قيمة مضافة فضلا عن المزيد من الهدايا الحصرية من هواتف ذكية وتذاكر حفلات وتذاكر مباريات ورحلات شاملة لحضور مباريات كأس العالم.

وحسب ما كشف عنه بلاغ من شركة الاتصالات توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المشاركة في البرنامج تجرى بشكل تلقائي بحيث يكون الزبناء على موعد أسبوعي كل يوم خميس للإعلان عن مكافأة الأسبوع من خلال رسالة نصية قصيرة.

هذا ومن خلال هذه المبادرة، تواصل اتصالات المغرب نهجها في ابتكار عروض ومكافآت خاصة بزبنائها الملايين.