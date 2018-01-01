 هــــذه هـي حقيقـة حذف ''تونس'' من قائـمة الدول الإسـلامية ﻿
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هــــذه هـي حقيقـة حذف ''تونس'' من قائـمة الدول الإسـلامية

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 11:27 هــــذه هـي حقيقـة حذف تونس من قائـمة الدول الإسـلامية | دولي
هــــذه هـي حقيقـة حذف ''تونس'' من قائـمة الدول الإسـلامية
كشف المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حقيقة ما تم تداوله، أخيراً، من اتخاذه لقرار بحذف إحدى الدول العربية من قائمة الدول الإسلامية.

''شـوف تيفي''

 

كشف المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حقيقة ما تم تداوله، أخيراً، من اتخاذه لقرار بحذف إحدى الدول العربية من قائمة الدول الإسلامية.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، في بيان، نشره على حسابه الرسمي عبر ''تويتر''، أنه يتابع ''بغرابة ما أثير مؤخراً من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأزهر قرر حذف اسم ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية''، موضحاً أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، ولفت البيان إلى أنه ''لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس الشقيقة''، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول الشقيقة، حسب ما أوردته صحيفة ''سبوتنيك''.

وكان التونسيون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقالا بعنوان ''الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية''، وذلك رداً على دراسة الحكومة التونسية إلغاء المهر في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حذف تونس التواصل الاجتماعي الدول

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