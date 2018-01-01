مستشهر جديد للرجاء يمنح لاعبي الفريق هواتف ذكية ﻿

أفادت مصادر رجاوية، أن المستشهر الجديد الذي سيتعاقد معه فريق الرجاء الرياضي، في الأيام القليلة المقبلة، قرر منح الطاقم التقني و لاعبي الفريق الأخضر، هواتف ذكية كهدية لهم، خلال الندوة الصحفية التي

"شوف سبور"

أفادت مصادر رجاوية، أن المستشهر الجديد الذي سيتعاقد معه فريق الرجاء الرياضي، في الأيام القليلة المقبلة، قرر منح الطاقم التقني و لاعبي الفريق الأخضر، هواتف ذكية كهدية لهم، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها الطرفان للإعلان عن ارتباطه بالفريق .

و كشفت ذات المصادر، أن المستشهر الجديد، وهي شركة صينية مختصة في مجال الهواتف النقالة، ستوقع عقدا لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، يعاني من أزمة مالية خانقة منذ سنة و نصف ، حيث لم يتوصل لاعبو الفريق بالعديد من رواتبهم الشهرية و منح بعض المباريات، جراء سياسة التقشف التي يتبعها رئيس الفريق سعيد حسبان.