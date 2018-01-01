 مستشهر جديد للرجاء يمنح لاعبي الفريق هواتف ذكية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو | حوادث و حقوق

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو

عـــاجل..الملك محمد السادس: من واجبنا التحرك | بوليتيك

عـــاجل..الملك محمد السادس: ''من واجبنا التحرك''

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة

عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة

الرياح القوية بفاس تُسقط عمودا كهربائيا على طاكسي صغير | حوادث و حقوق

الرياح القوية بفاس تُسقط عمودا كهربائيا على طاكسي صغير

بالصور.. بسبب سوء الأحوال الجوية: انهيار سور مؤسسة تعليمية بمكناس | حوادث و حقوق

بالصور.. بسبب سوء الأحوال الجوية: انهيار سور مؤسسة تعليمية بمكناس

وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة | حوادث و حقوق

وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة

خبيــر الدراسات القرآنيـة بالمغرب في ذمة اللـــه | مجتمع

خبيــر الدراسات القرآنيـة بالمغرب في ذمة اللـــه

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

مستشهر جديد للرجاء يمنح لاعبي الفريق هواتف ذكية

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 11:24 مستشهر جديد للرجاء يمنح لاعبي الفريق هواتف ذكية | سبور
مستشهر جديد للرجاء يمنح لاعبي الفريق هواتف ذكية
أفادت مصادر رجاوية، أن المستشهر الجديد الذي سيتعاقد معه فريق الرجاء الرياضي، في الأيام القليلة المقبلة، قرر منح الطاقم التقني و لاعبي الفريق الأخضر، هواتف ذكية كهدية لهم، خلال الندوة الصحفية التي

"شوف سبور"

أفادت مصادر رجاوية، أن المستشهر الجديد الذي سيتعاقد معه فريق الرجاء الرياضي، في الأيام القليلة المقبلة، قرر منح الطاقم التقني و لاعبي الفريق الأخضر، هواتف ذكية كهدية لهم، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها الطرفان للإعلان عن ارتباطه بالفريق .

و كشفت ذات المصادر، أن المستشهر الجديد، وهي شركة صينية مختصة في مجال الهواتف النقالة، ستوقع عقدا لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، يعاني من أزمة مالية خانقة منذ سنة و نصف ، حيث لم يتوصل لاعبو الفريق بالعديد من رواتبهم الشهرية و منح بعض المباريات، جراء سياسة التقشف التي يتبعها رئيس الفريق سعيد حسبان.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرجاء الرياضي سعيد حسبان شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسمي.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء | سبور

رسمي.. هذا هو موعد ديربي الوداد والرجاء

صفقة انتقال جواد الياميق إلى جنوى الإيطالي مهددة بالإلغاء | سبور

صفقة انتقال جواد الياميق إلى جنوى الإيطالي مهددة بالإلغاء

خاص: رئيس الكاف يستعد لزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الـكان | سبور

خاص: رئيس ''الكاف'' يستعد لزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الـ''كان''

حصري وبالصورة: هذا هو مهندس صفقة الياميق | سبور

حصري وبالصورة: هذا هو مهندس صفقة الياميق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | الشاب مراد اسعدي يغني عين الحاسدين | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

بالفيديو | الشاب مراد اسعدي يغني '' عين الحاسدين''

بالفيديو | بدر الدين معروفي يغني نعيشو | قنوات أخرى

بالفيديو | بدر الدين معروفي يغني ''نعيشو''

في قلب منزل الزوج اللي انتاحر بسبب الفقر و تصريح جد مؤثر للزوجة..راجلي كان مريض و مخبي عليا | حالة خاصة

في قلب منزل الزوج اللي انتاحر بسبب الفقر و تصريح جد مؤثر للزوجة..راجلي كان مريض و مخبي عليا

بالفيديو..طوبيس دخل فقهوة فعين حرودة..كون كانو الناس كون ماتو | خارج البلاطو

بالفيديو..طوبيس دخل فقهوة فعين حرودة..''كون كانو الناس كون ماتو''

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو | حوادث و حقوق

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو

عـــاجل..الملك محمد السادس: من واجبنا التحرك | بوليتيك

عـــاجل..الملك محمد السادس: ''من واجبنا التحرك''

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.