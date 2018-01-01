هذا جديد الحالة الصحية للاعب الحافيظي ﻿

يسابق طاقم المنتخب المحلي الزمن من أجل تأهيل عبد الإله الحافيظي للمشاركة في نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب إلى غاية الأحد المقبل.

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يسابق طاقم المنتخب المحلي الزمن من أجل تأهيل عبد الإله الحافيظي للمشاركة في نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب إلى غاية الأحد المقبل.

وخضع الحافيظي للعلاج بالمركز الطبي للفتح الرياضي في الأسبوع الماضي قبل استئناف تداريبه بشكل عادي.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يومه الإثنين، فإن الحافيظي استجاب للعلاج بسرعة بعد إصابته بتمدد عضلي في فخذه خلال المباراة التي جمعت المغرب بغينيا.

وبالرغم من ذلك، إلا أن مشاركة اللاعب في نصف النهائي لم يحسم فيها بعد إذ أن الطاقم التقني والطبي سيتريث قبل اتخاذ قرار نهائي غدا الثلاثاء.

أما عن مباراة النهائي في حال تأهل المغرب، فإن الحافيظي سيكون جاهزا مائة في المائة الأحد المقبل.