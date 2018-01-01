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القمة الـ30 للاتحاد الإفريقى .. الرئيس الغابوني يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 11:02 القمة الـ30 للاتحاد الإفريقى .. الرئيس الغابوني يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي | بوليتيك
القمة الـ30 للاتحاد الإفريقى .. الرئيس الغابوني يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي
أشاد الرئيس الغابوني السيد علي بونغو أونديمبا، اليوم الإثنين بأديس أبابا، بالتزام المغرب بخصوص مكافحة آثار التغيرات المناخية.

"شوف تيفي"

أشاد الرئيس الغابوني السيد علي بونغو أونديمبا، اليوم الإثنين بأديس أبابا، بالتزام المغرب بخصوص مكافحة آثار التغيرات المناخية.

وقال السيد بونغو أونديمبا، في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن تغير المناخ، الذى عقد على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقى المنعقدة بمقر المنظمة القارية فى العاصمة الإثيوبية، إن "المغرب جد ملتزم بمكافحة التغيرات المناخية"، وذكر الرئيس الغابوني بالتنظيم الناجح الذي عرفه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 22) بمراكش، مؤكدا أن المغرب، الذي بادر إلى تنظيم الدورة الأولى لقمة العمل الإفريقي، "اضطلع بدور جد هام " بتنظيم هذا الحدث الدولي.

وعلى الصعيد القاري، أبرز السيد بونغو أونديمبا بأن "إفريقيا لازالت ملتزمة بمكافحة التغيرات المناخية"، مؤكدا أن دول القارة "ليست هي المسؤولة الرئيسية عن اضطراب المناخ الذي شهدناه، ومع ذلك فإنها هي الأكثر التزاما، لكونها تدرك جميعها أن هذه القضية البيئية مهمة جدا لتنمية ومستقبل بلداننا"، كما شدد الرئيس الغابوني على أن إفريقيا ستظل ملتزمة بهذا الكفاح، بالرغم من التأخير المسجل في مجال التصدي للتغيرات المناخية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

يشار أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مثل المغرب، خلال اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن تغير المناخ، والذي ترأسه السيد بونغو أونديمبا .

 

 

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