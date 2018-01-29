عاجل وبالصور..هذا جديد اصطدام حافلة للنقل العمومي بواجهة مقهى بعين حرودة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سائق حافلة النقل العمومي الخط رقم 800 والتي اصطدمت بمقهى بمنطقة عين حرودة القريبة من مدينة المحمدية، أصيب بجروح خطيرة، ومن المنتظر أن يتم نقله من مستشفى مولاي عبد الله

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سائق حافلة النقل العمومي الخط رقم 800 والتي اصطدمت بمقهى بمنطقة عين حرودة القريبة من مدينة المحمدية، أصيب بجروح خطيرة، ومن المنتظر أن يتم نقله من مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، كانت أول الواصلين مباشرة بعد وقوع الحادث، مبرزا بأن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة في واجهة المقهى ولم يخلف لحسن الحظ أي إصابات بشرية بحكم أن المقهى لم تفتح أبوابها بعد للزبناء.

تجدر الإشارة إلى أن سائق الحافلة، فقد السيطرة على المقود، واصطدم بقوة كبيرة بواجهة المقهى.