فضيحة بالفيديو .. شركة ''H.M'' للملابس تثير ضجة بسبب كلمة ''الله'' ﻿

وجدت شركة H&M السويدية المختصة في الملابس، نفسها مضطرة لسحب منتج من الأسواق بعد تلقي الكثير من الشكاوى التي تتعلق بتصميم المنتج.

''شوف تيفي''

وجدت شركة H&M السويدية المختصة في الملابس، نفسها مضطرة لسحب منتج من الأسواق بعد تلقي الكثير من الشكاوى التي تتعلق بتصميم المنتج.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الإثنين، فقد تسبب زوج من الجوارب بإثارة موجة غضب كبيرة أدت إلى إرسال العديد من الشكاوى إلى الشركة السويدية، والتي سارعت بسحب المنتج من الأسواق.

وأكدت الوكالة الروسية بأن الجوارب التي حملت رسما ''لوغو'' لرجل مع آلة لصيانة الطرق، ظهر في الصورة شعار قريب لكلمة ''الله'' في اللغة العربية، وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، والذين توجهوا برسائل غضب واحتجاج للشركة.