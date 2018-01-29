بالصورة: مصدر من داخل إدارة الزمالك.. أيوب الكعبي الصفقة المقبلة للنادي ﻿

نشرت سارة عبد الباقي صحافية في موقع نادي الزمالك المصري تغريدة تؤكد من خلالها اقتراب النادي المصري من حسم صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

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نشرت سارة عبد الباقي صحافية في موقع نادي الزمالك المصري تغريدة تؤكد من خلالها اقتراب النادي المصري من حسم صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي.

وقالت الصحافية في تغريدتها « الزمالك يفاوض أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب للمحليين ولاعب فريق نهضة بركان للتعاقد معه في الفترة الحالية ».

ومن جهة أخرى كشف المحلل الرياضي المصري خالد بيومي أن اللاعب أيوب الكعبي هو الصفقة القادمة لنادي الزمالك.

تجدر الإشارة، إلى أن الأداء اللافت للنظر لأيوب الكعبي خلال منافسات الشان جعل العديد من الأندية العريقة تتهافت لضم خدمات المهاجم.