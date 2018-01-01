 تعرف على المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري '' عبد الفتاح السيسي'' ﻿
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تعرف على المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري '' عبد الفتاح السيسي''

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 10:01 تعرف على المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي | دولي
تعرف على المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري '' عبد الفتاح السيسي''
أعلن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري، أنه سيتقدم اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

''شوف تيفي''


أعلن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري، أنه سيتقدم اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ويعد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو رئيس المجلس المصري للقبائل العربية، الذي انفصل عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور في سبتمبر 2005، وقام أيمن نور بفصل المهندس موسى مصطفى موسى من حزب الغد عندما كان يرأسه، واحتدم النزاع بينهما على رئاسة الحزب في سبتمبر 2005، حسب ما أودرته صحيفة ''روسيا اليوم''.

هذا واعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد في ماي 2011، عقب ثورة 25 يناير، حيث اندمج حزبه مع 25 حزبًا سياسيًا في ائتلاف جديد، تحت اسم حزب المؤتمر المصري برئاسته .
وقد أعلن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري، أنه سيتقدم اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.



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