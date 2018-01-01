ترامب يهدد بالتصدي للاتحاد الأوروبي..وهاعلاش ﻿

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصدي للاتحاد الأوروبي بشأن ما يصفه بسياسته التجارية ''غير العادلة تماما'' تجاه الولايات المتحدة.

''شوف تيفي''

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصدي للاتحاد الأوروبي بشأن ما يصفه بسياسته التجارية ''غير العادلة تماما'' تجاه الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد يطالب ترامب بفرض تطبيق القواعد التجارية بشكل أكثر صرامة ووقع في الأسبوع الماضي قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأمريكية من جانب واحد في إطار برنامج أوسع للحماية التجارية، حسب ما أورده موقع قناة ''CNBCعربية''.

في ذات الوقت قال ترامب في مقابلة مع محطة (أي.تي.في) التلفزيونية البريطانية ''لدي مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقاً من وجهة نظر تجارية''.

وأضاف ''لا نستطيع إدخال منتجاتنا هذا أمر صعب جدا، ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا ... إنه أمر غير عادل تماما''.