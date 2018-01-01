 هام لمستخدمي فيسبوك: قانون جديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو | حوادث و حقوق

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو

عـــاجل..الملك محمد السادس: من واجبنا التحرك | بوليتيك

عـــاجل..الملك محمد السادس: ''من واجبنا التحرك''

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة

عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هاذ شي خطير بزاف: سيدة على سيارة قتلات شفار سرق ليها التليفون بسلا+تفاصيل مروعة

الرياح القوية بفاس تُسقط عمودا كهربائيا على طاكسي صغير | حوادث و حقوق

الرياح القوية بفاس تُسقط عمودا كهربائيا على طاكسي صغير

بالصور.. بسبب سوء الأحوال الجوية: انهيار سور مؤسسة تعليمية بمكناس | حوادث و حقوق

بالصور.. بسبب سوء الأحوال الجوية: انهيار سور مؤسسة تعليمية بمكناس

وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة | حوادث و حقوق

وزارة الفتيت تنبه إلى خطورة نشر صور وفيديوهات مفبركة

خبيــر الدراسات القرآنيـة بالمغرب في ذمة اللـــه | مجتمع

خبيــر الدراسات القرآنيـة بالمغرب في ذمة اللـــه

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

هام لمستخدمي فيسبوك: قانون جديد

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 09:12 هام لمستخدمي فيسبوك: قانون جديد | نت 2.0
هام لمستخدمي فيسبوك: قانون جديد
قالت شركة فيسبوك يومه الاثنين إنها ستنشر مبادءها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا

''شوف تيفي''

 قالت شركة فيسبوك يومه الاثنين إنها ستنشر مبادءها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا لبدء سريان قانون جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية فقد قالت إيرين إيغان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك، في تدوينة إن الفيديوهات ستوضح للمستخدمين كيف يتحكمون في البيانات التي يستخدمها الموقع ليعرض عليهم إعلانات وكيفية حذف المشاركات القديمة وما يحدث للبيانات عندما يقوم المستخدم بإلغاء حسابه.

وأكدت الوكالة بأن عدد مستخدمي فيسبوك، يتجاوز المليارين حول العالم، وقال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم إنه لم ينشر من قبل المبادئ التي تحدد قواعد تعامل الشركة مع معلومات المستخدمين، مشيرة إلى أن الإعلان الذي تم اليوم الاثنين هو إشارة إلى جهود فيسبوك للاستعداد لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الذي سيسري في 25 ماي بما سيشكل أكبر تعديل في قواعد خصوصية البيانات الشخصية منذ ظهور الإنترنت، حيث أن الشركة وبموجب القانون ستلتزم بالإبلاغ عن أي اختراق للبيانات خلال 72 ساعة بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتصدير البيانات وحذفها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المستخدمين فيسبوك البيانات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بسبب العنصرية..إغلاق تويتير ديال الشينوا | نت 2.0

بسبب العنصرية..إغلاق تويتير ديال الشينوا

هام لمستخدمي الواتساب..هذه هي الميزة الجديدة | نت 2.0

هام لمستخدمي الواتساب..هذه هي الميزة الجديدة

هام لمستخدمي الواتساب | نت 2.0

هام لمستخدمي الواتساب

شركات ضخمة.... غوغل و فيسبوك و أبل و أمازون تصرف مبالغ ضخمة لأجل الإعلانات عبر الإنترنت | نت 2.0

شركات ضخمة.... ''غوغل'' و ''فيسبوك'' و ''أبل'' و ''أمازون'' تصرف مبالغ ضخمة لأجل الإعلانات عبر الإنترنت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..دعم أمني و عسكري أمريكي للمغرب | شوف الصحافة
منذ 2 ثواني

بالفيديو..دعم أمني و عسكري أمريكي للمغرب

بالفيديو | الشاب مراد اسعدي يغني عين الحاسدين | قنوات أخرى

بالفيديو | الشاب مراد اسعدي يغني '' عين الحاسدين''

بالفيديو | بدر الدين معروفي يغني نعيشو | قنوات أخرى

بالفيديو | بدر الدين معروفي يغني ''نعيشو''

في قلب منزل الزوج اللي انتاحر بسبب الفقر و تصريح جد مؤثر للزوجة..راجلي كان مريض و مخبي عليا | حالة خاصة

في قلب منزل الزوج اللي انتاحر بسبب الفقر و تصريح جد مؤثر للزوجة..راجلي كان مريض و مخبي عليا

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

يا ربي السلامة.. حمار يقتل شخصا ويرسل خمسة آخرين إلى المستشفى بطانطان+صور

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو | حوادث و حقوق

مؤلم ..شوفو لحظة سقوط راجل من أعلى عمارة ضواحي البيضاء وعيالات تخلعو وبداو كيبكيو

عـــاجل..الملك محمد السادس: من واجبنا التحرك | بوليتيك

عـــاجل..الملك محمد السادس: ''من واجبنا التحرك''

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

عــاجل: هذا هو مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الدورة العادية الـ30 لقمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.