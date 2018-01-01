هام لمستخدمي فيسبوك: قانون جديد ﻿

قالت شركة فيسبوك يومه الاثنين إنها ستنشر مبادءها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا

''شوف تيفي''

قالت شركة فيسبوك يومه الاثنين إنها ستنشر مبادءها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا لبدء سريان قانون جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية فقد قالت إيرين إيغان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك، في تدوينة إن الفيديوهات ستوضح للمستخدمين كيف يتحكمون في البيانات التي يستخدمها الموقع ليعرض عليهم إعلانات وكيفية حذف المشاركات القديمة وما يحدث للبيانات عندما يقوم المستخدم بإلغاء حسابه.

وأكدت الوكالة بأن عدد مستخدمي فيسبوك، يتجاوز المليارين حول العالم، وقال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم إنه لم ينشر من قبل المبادئ التي تحدد قواعد تعامل الشركة مع معلومات المستخدمين، مشيرة إلى أن الإعلان الذي تم اليوم الاثنين هو إشارة إلى جهود فيسبوك للاستعداد لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الذي سيسري في 25 ماي بما سيشكل أكبر تعديل في قواعد خصوصية البيانات الشخصية منذ ظهور الإنترنت، حيث أن الشركة وبموجب القانون ستلتزم بالإبلاغ عن أي اختراق للبيانات خلال 72 ساعة بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتصدير البيانات وحذفها.