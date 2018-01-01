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الاتحاد الإفريقي: المغرب يشارك بأديس أبابا في اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 09:00 الاتحاد الإفريقي: المغرب يشارك بأديس أبابا في اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية | بوليتيك
الاتحاد الإفريقي: المغرب يشارك بأديس أبابا في اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية
شارك المغرب، يومه الاثنين بأديس أبابا، فى اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية، نظم على هامش قمة الاتحاد الإفريقى الثلاثين التي تعقد حاليا في مقر المنظمة الإفريقية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

شارك المغرب، يومه الاثنين بأديس أبابا، فى اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية، نظم على هامش قمة الاتحاد الإفريقى الثلاثين التي تعقد حاليا في مقر المنظمة الإفريقية.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم الإجراءات المنفذة والتدابير التي يتعين اتخاذها للحد من آثار التغيرات المناخية في إفريقيا.

ودعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فاكي محمد، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الاجتماع، إلى بذل مزيد من الجهود لحماية القارة من آثار التغيرات المناخية. وقال فاكي إن الدول الإفريقية بحاجة إلى تعزيز تقاسم الخبرات في مجال حماية البيئة، مبرزا دور اللجنة في تنسيق جهود الدول الإفريقية في هذا الإطار.

ودعا رئيس المفوضية الإفريقية البلدان الرئيسية المحدثة للغازات الدفيئة إلى تحمل مسؤولياتها، لاسيما من خلال المشاركة في تمويل جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في إفريقيا.

من جهة أخرى، جدد فاكي التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعبئة القارية في أفق عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ الرابعة والعشرين (كوب 24)، المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل ببولندا.

من جانبه، دعا الرئيس الغابوني إلى تعزيز التزام إفريقيا في مجال التنمية المستدامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاتحاد الإفريقي بولندا سعد الدين العثماني

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