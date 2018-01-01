فرتوت يعاقب لاعبيه وينزلهم لفريق الأمل ﻿

عاقب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بأمر من يوسف فرتوت مدرب النادي ثلاثة من لاعبيه عن طريق إرسالهم إلى فريق الأمل، ويتعلق الأمر بكل من محمد المكعازي ومحمد التسولي وزهير نعيم.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عاقب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بأمر من يوسف فرتوت مدرب النادي ثلاثة من لاعبيه عن طريق إرسالهم إلى فريق الأمل، ويتعلق الأمر بكل من محمد المكعازي ومحمد التسولي وزهير نعيم.

وذكر الموقع الرسمي للمغرب التطواني أن القرار يأتي بناء على تقرير أعده مدرب الفريق يوسف فرتوت، طالب فيه بضرورة إلحاق اللاعبين المذكورين بفريق الأمل نظرا لتراجع مستواهم بشكل كبير خلال مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية الاحترفية.

ويحتل فريق المغرب التطواني، الرتبة الأخيرة برصيد 6 نقاط بعد نهاية الشطر الأولى من البطولة الاحترافية.