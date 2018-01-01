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مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 03:06 مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي | دولي
مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي
أعلــن الملياردير الأميركي ستيف وين، أحد أهم مالكي كازينوهات القمار في الولايات المتحدة والعالم، استقالته من منصبه كمسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه

''شــوف تيفي''

أعلــن الملياردير الأميركي ستيف وين، أحد أهم مالكي كازينوهات القمار في الولايات المتحدة والعالم، استقالته من منصبه كمسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه بالتحرش الجنسي على مدى عقود.

وتـــولى وين (76 عاما) هذا المنصب في الحزب الجمهوري مع دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وكان في السابق منافسا شرسا لترامب في عالم الأعمال، قبل أن يتحول إلى حليف سياسي له لاحقا، وأعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا رومني ماكدانيال السبت في بيان قبول استقالة وين من منصبه.

وذكر موقع ''بوليتيكو'' الإلكتروني أن ماكدانيال ناقشت قضية وين مع ترامب يوم أمس السبت، بعد عودة الرئيس من منتدى دافوس في سويسرا، حسب ما أوردته صحيفة ''سكاي نيوز عربي''.

 ونشرت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الجمعة شهادة سيدة متزوجة تعمل في تقليم وطلاء الأظافر، قالت إن وين أجبرها على ممارسة الجنس بعد وقت قصير على افتتاح كازينو له في لاس فيغاس في 2005، ثم دفع لها لاحقا 7.5 ملايين دولار كتسوية، وأضافت الصحيفة إنها استجوبت عشرات الأشخاص الذين تحدثوا عن ''وقائع سلوك جنسي غير لائق لعقود'' لوين الذي يعد أحد أهم المتبرعين للحزب الجمهوري.

 هــذا ونفى وين المعلومات في بيان له : ''فكرة أنني قمت بالاعتداء على أي امرأة أمر مناف للعقل''. وأضاف: ''نجد أنفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة''.

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شوف تيفي منصب مسؤول معلومات أمريكا الحزب الجمهوري

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