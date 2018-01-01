 الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو ﻿
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الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 02:56 الطاكسيات غادين يوقفو البيضة في الطاس بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو | مجتمع
الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو
احتجاجا على غلاء البنزین وتردي القطاع الذي یعرف مجموعة من الخروقات، من المنتظر أن یخوض سائقو الطاكسیات یوم غد الاثنین، إضرابا عاما بإقلیم بولمان، حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

احتجاجا على غلاء البنزین وتردي القطاع الذي یعرف مجموعة من الخروقات، من المنتظر أن یخوض سائقو الطاكسیات یوم غد الاثنین، إضرابا عاما بإقلیم بولمان، حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''.

ويخرج أصحاب سيارات الأجرة بمختلف ألوانهم ، بما يقرب من 284 سيارة ستتوقف عن العمل يوم غد الإثنين 29 يناير في إطار ما إعتبروها خطوة إنذارية أولى تليها خطوات تصعيدية، وذلك بعدما قفزت أثمان المحروقات إلى السقف، بدون أن يرتفع ثمنها في الأسواق الدولية، حيث دعا إلى هذا الإضراب، المكتب الإقلیمي للنقابة الدیمقراطیة لسائقي سیارات الأجرة التابعة للاتحاد المحلي للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل ببولمان.

‫شوف تيفي

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خروقات طاكسيات بنزين بولمان

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