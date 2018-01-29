بالصور..حريق قرب الحرم المكي بالسعودية وهكذا تمت السيطرة عليه ﻿

سيطرت فرق الدفاع المدني في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

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سيطرت فرق الدفاع المدني في مدينة مكة المكرمة غربي السعودية اليوم الأحد، على حريق نشب في مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

ونقلت مصادر سعودية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حريق في 15 بيتا جاهزا تابعة لمقاول وتستخدم كمكاتب للإداريين.

وأضاف الرائد نايف الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، مشيرا إلى أن عددا من العاملين بالموقع واجهوا اختناقات بسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.