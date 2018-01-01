الوداد يدخل معسكرا تدريبيا وها فين وهذا هو تاريخ لعب السوبر الإفريقي ﻿

دخل فريق الوداد البيضاوي منذ مساء أمس السبت في معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

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دخل فريق الوداد البيضاوي منذ مساء أمس السبت في معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

ويستعد الفريق للتحديات التي ستواجهه بعد ''الشان'' مباشرة، حيث تنتظره مباريات حارقة لاستعادة بريقه المحلي، بالإضافة إلى أنه سيلعب السوبر الإفريقي تحت القيادة الجديدة للبنزرتي.

وسيلاقي الوداد البيضاوي الحامل لكأس عصبة الأبطال نادي مازيمبي الكونغولي الحامل لكأس الكونفدرالية، يوم السبت 17 فبراير القادم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد الفائز بكأس السوبر الإفريقي.