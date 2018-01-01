 الوداد يدخل معسكرا تدريبيا وها فين وهذا هو تاريخ لعب السوبر الإفريقي ﻿
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الوداد يدخل معسكرا تدريبيا وها فين وهذا هو تاريخ لعب السوبر الإفريقي

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 02:47 الوداد يدخل معسكرا تدريبيا وها فين وهذا هو تاريخ لعب السوبر الإفريقي | سبور
الوداد يدخل معسكرا تدريبيا وها فين وهذا هو تاريخ لعب السوبر الإفريقي
دخل فريق الوداد البيضاوي منذ مساء أمس السبت في معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

دخل فريق الوداد البيضاوي منذ مساء أمس السبت في معسكر تدريبي مغلق بمركز ويلنيس المتواجد بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

ويستعد الفريق للتحديات التي ستواجهه بعد ''الشان'' مباشرة، حيث تنتظره مباريات حارقة لاستعادة بريقه المحلي، بالإضافة إلى أنه سيلعب السوبر الإفريقي تحت القيادة الجديدة للبنزرتي.

وسيلاقي الوداد البيضاوي الحامل لكأس عصبة الأبطال نادي مازيمبي الكونغولي الحامل لكأس الكونفدرالية، يوم السبت 17 فبراير القادم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد الفائز بكأس السوبر الإفريقي.

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الوداد مازيمبي كأس السوبر

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