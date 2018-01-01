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سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 02:38 سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال | دولي
سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال
قفز سهم المملكة القابضة في البورصة السعودية اليوم الأحد بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للكيماويات في المملكة تراجع بفعل

''شـوف تيفي''

قفز سهم المملكة القابضة في البورصة السعودية اليوم الأحد بعد إطلاق سراح مالكها الأمير الوليد بن طلال، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للكيماويات في المملكة تراجع بفعل نتائج مالية ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي.

وهبط سهم سابك 2.8 في المئة، ونظرا لثقله في البورصة فإن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ارتفع 0.2 في المئة فقط، لكن الأسهم الرابحة تجاوزت الخاسرة بواقع 109 إلى 67.

وينظر إلى إطلاق سراح الأمير الوليد وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين في مطلع الأسبوع بعد توقيفهم لما يزيد عن شهرين رهن تحقيق حول فساد، باعتباره عاملا إيجابيا لشركاتهم، وأيضا للسوق بشكل عام، حيث يشير ذلك إلى أن التحقيق، الذي أطلق موجات من الصدمة في الدوائر السياسية والاقتصادية بصدد الانتهاء حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

وقفز سهم المملكة القابضة بنسبة عشرة في المئة وهي الحد الأقصى اليومي في أكبر حجم تداول له منذ اليوم الأول لتداوله بعد توقيف الأمير الوليد في أوائل نوفمبر . ولا يزال السهم منخفضا 2.3 في المئة عن مستواه قبل توقيف الأمير الوليد، ومنذ ذلك الحين زاد المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من ثمانية في المئة.

وارتفع سهم الاتصالات السعودية 2.1 في المئة بعدما سجلت زيادة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.65 مليار ريال من 2.08 مليار ريال قبل عام، متجاوزة أيضا التوقعات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الوليد بن طلال المملكة السعودية

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