مثير..زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوجد في هذه الدولة القريبة من المغرب ﻿

كشف خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة أن زعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أبو بكر البغدادي، من المحتمل أن يكون قد انتقل إلى إفريقيا وبالتحديد للجزائر للاختباء بعد

''شوف تيفي''

كشف خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة أن زعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أبو بكر البغدادي، من المحتمل أن يكون قد انتقل إلى إفريقيا وبالتحديد للجزائر للاختباء بعد هزيمة التنظيم في المعارك الأخيرة.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''ذي صن'' البريطانية فإن هناك تصريحا لزعيم سابق لجماعة إسلامية في مصر قال فيه: ''إن البغدادي ربما يوجد في شمال تشاد أو في المنطقة الحدودية التي لا تخضع للقوانين بين الجزائر والنيجر''.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن هناك تقارير عراقية تبرز أن البغدادي هرب من العراق ويختبئ بإحدى مناطق أفريقيا، مبرزة بأن الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، المصري سامح عيد، قال إن البغدادي يوجد على الأرجح في أفريقيا، بعدما فر أعضاء التنظيم الإرهابي من سوريا والعراق''، في حين أوضح الخبير العراقي هاشم الهاشمي، بأن البغدادي هو القيادي البارز الوحيد في التنظيم الذي ما زال على قيد الحياة.