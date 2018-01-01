مثير..شرطة متخصصة في الموضة كتراقب ملابس الشباب ﻿

أقامت الشرطة في مدينة ''روتردام'' بهولندا برنامجا تجريبيا جديدا مثيرا للجدل، يستهدف الشباب الذين يرتدون ملابس أو مجوهرات باهظة الثمن، حسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال البريطاني.

''شوف تيفي''

أقامت الشرطة في مدينة ''روتردام'' بهولندا برنامجا تجريبيا جديدا مثيرا للجدل، يستهدف الشباب الذين يرتدون ملابس أو مجوهرات باهظة الثمن، حسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال البريطاني.

ووفق يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فالبرنامج يستهدف الشباب الموجودين بالمتاجر التي تبيع ملابس ومجوهرات باهضة الثمن، ويطلبون منهم أن يثبتوا قدرتهم على شراء هذه المنتجات الغالية، وإذا لم يثبتوا قدرتهم تقوم الشرطة بمصادرة مقتنياتهم بهدف الحد من الجرائم وردع السرقة.

وسيستمر البرنامج المثير للجدل وستتعاون إدارة الشرطة مع النيابة العامة لمساعدتها على تحديد العناصر التي يمكن أن تصادرها قانونا.