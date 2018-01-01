 سار للمغاربة..اكتشاف مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في تندرارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط فيرما بتاوريرت | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط ''فيرما'' بتاوريرت

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة | ثقافة و فنون

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة | ثقافة و فنون

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي | دولي

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي

الطاكسيات غادين يوقفو البيضة في الطاس بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو | مجتمع

الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو

بالصور..حريق قرب الحرم المكي بالسعودية وهكذا تمت السيطرة عليه | دولي

بالصور..حريق قرب الحرم المكي بالسعودية وهكذا تمت السيطرة عليه

سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال | دولي

سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

مثير..زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوجد في هذه الدولة القريبة من المغرب | دولي

مثير..زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوجد في هذه الدولة القريبة من المغرب

إجلاء نحو 1500 شخص في منطقة باريس تحسبا لفيضان نهر السين | دولي

إجلاء نحو 1500 شخص في منطقة باريس تحسبا لفيضان نهر السين

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

سار للمغاربة..اكتشاف مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في تندرارة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 01:34 سار للمغاربة..اكتشاف مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في تندرارة | مجتمع
سار للمغاربة..اكتشاف مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في تندرارة
أكد مكتب ''RPS Energy'' للاستشارات في مجال الطاقة ما ذهبت إليه شركة ''ساوند إنرجي'' البريطانية حول وجود مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في أحد آبار تندرارة بشرق المملكة.

 شوف تيفي

 أكد مكتب ''RPS Energy'' للاستشارات في مجال الطاقة ما ذهبت إليه شركة ''ساوند إنرجي'' البريطانية حول وجود مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في أحد آبار تندرارة بشرق المملكة.

 ونشرت الشركة البريطانية بلاغا قالت إنها عممته على المستثمرين بداية الأسبوع الحالي وجاء فيه أن مكتب RPS Energy يؤكد التوقعات التي سبق للشركة الإعلان عنها بخصوص بئر TE-5 بتندرارة مشيرة أن نتائج دراسة المكتب ''متسقة'' بشكل كامل مع النتائج الأولية المعلن عنها في 20 دجنبر الماضي.

 وتؤكد الخلاصات الأولية للدراسة التي أنجزها المكتب المستقل أن موارد بئر TE-5 بتندرارة لوحده تبلغ تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

 ويمكن أن تكون كميات الغاز القابلة للتسويق ببئر TE-5 بتندرارة أكبر بكثير نظرا لأن تقييم الخبراء المستقلين التابعين لمكتب RPS Energy لا يغطي سوى 1 في المائة من إجمالي مساحة رخصة التنقيب بالشرق (250 كيلومترا مربعا من أصل 500 23) وأيضا في ظل وجود أنشطة تنقيب أخرى يجري تنفيذها بتندرارة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تندرارة غاز طبيعي شرق المملكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الطاكسيات غادين يوقفو البيضة في الطاس بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو | مجتمع

الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو

هذه أسباب انتحار رب أسرة بالدار البيضاء | مجتمع

هذه أسباب انتحار رب أسرة بالدار البيضاء

التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك | مجتمع

التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك

صادم.. هذا هو جديد الخادمة التي تعرضت للتعذيب على يد مشغلتها | مجتمع

صادم.. هذا هو جديد الخادمة التي تعرضت للتعذيب على يد مشغلتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطـــير و بالفيديو..عاصفة رملية بمدينة مارتيل و الناس كيهربو | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

خطـــير و بالفيديو..عاصفة رملية بمدينة مارتيل و الناس كيهربو

اختتام مهرجان الفيلم الدولي القصير بالفقيه بن صالح بتكريم عبد الكبير ركاكنة | خارج البلاطو

اختتام مهرجان الفيلم الدولي القصير بالفقيه بن صالح بتكريم عبد الكبير ركاكنة

بالفيديو..ابتسام تسكت تدخل عالم التصميم | خارج البلاطو

بالفيديو..ابتسام تسكت تدخل عالم التصميم

على الصعيد الوطني..جمعية الضحى تحتل المركز الأول على مستوى الألقاب في رياضات الكي وان و الفول كونتاكت | خارج البلاطو

على الصعيد الوطني..جمعية الضحى تحتل المركز الأول على مستوى الألقاب في رياضات '' الكي وان'' و'' الفول كونتاكت''

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط فيرما بتاوريرت | حوادث و حقوق
منذ 33 دقيقة

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط ''فيرما'' بتاوريرت

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة | ثقافة و فنون

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة | ثقافة و فنون

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي | دولي

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.