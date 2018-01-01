سار للمغاربة..اكتشاف مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في تندرارة ﻿

أكد مكتب ''RPS Energy'' للاستشارات في مجال الطاقة ما ذهبت إليه شركة ''ساوند إنرجي'' البريطانية حول وجود مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في أحد آبار تندرارة بشرق المملكة.

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أكد مكتب ''RPS Energy'' للاستشارات في مجال الطاقة ما ذهبت إليه شركة ''ساوند إنرجي'' البريطانية حول وجود مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في أحد آبار تندرارة بشرق المملكة.

ونشرت الشركة البريطانية بلاغا قالت إنها عممته على المستثمرين بداية الأسبوع الحالي وجاء فيه أن مكتب RPS Energy يؤكد التوقعات التي سبق للشركة الإعلان عنها بخصوص بئر TE-5 بتندرارة مشيرة أن نتائج دراسة المكتب ''متسقة'' بشكل كامل مع النتائج الأولية المعلن عنها في 20 دجنبر الماضي.

وتؤكد الخلاصات الأولية للدراسة التي أنجزها المكتب المستقل أن موارد بئر TE-5 بتندرارة لوحده تبلغ تريليون قدم مكعب أو ما يعادل 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويمكن أن تكون كميات الغاز القابلة للتسويق ببئر TE-5 بتندرارة أكبر بكثير نظرا لأن تقييم الخبراء المستقلين التابعين لمكتب RPS Energy لا يغطي سوى 1 في المائة من إجمالي مساحة رخصة التنقيب بالشرق (250 كيلومترا مربعا من أصل 500 23) وأيضا في ظل وجود أنشطة تنقيب أخرى يجري تنفيذها بتندرارة.