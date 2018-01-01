مثير..بعد قيادة السيارة.. السعوديات يطالبن بقيادة الطائرات ﻿

رفع إلى مجلس الشورى السعودي، مذكرة طويلة، من أجل السماح للمرأة بالمساهمة بشكل أكبر في سوق العمل السعودي، لما للأمر من أهمية في تنويع الاقتصاد، وأن ترفع القيود أمام المرأة للدخول إلى الوظائف بما في

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رفع إلى مجلس الشورى السعودي، مذكرة طويلة، من أجل السماح للمرأة بالمساهمة بشكل أكبر في سوق العمل السعودي، لما للأمر من أهمية في تنويع الاقتصاد، وأن ترفع القيود أمام المرأة للدخول إلى الوظائف بما في ذلك قيادة الطائرات.

ولم يمض سوى أربعة أشهر على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حتى بدأت مطالب بالسماح لها بالدخول إلى عالم الطيران وقيادة الطائرات.

وبحسب مصادر سعودية في مجلس الشورى السعودي، فإن السماح للمرأة بالخروج من العزلة التي كانت مفروضة عليها سابقا سيسهم كثيرا في تحقيق رؤية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2015.

وأكدت المصادر ذاتها أنه ''يجب السماح للمرأة بالمساهمة في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتها من 22% إلى 30%، لأن ذلك يسهم في تحديث وتنويع الاقتصاد''.