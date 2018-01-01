حادثة مروعة بسطات وهذه حصيلة الضحايا ﻿

مازالت طرقات المغرب تحصد أرواح المواطنين يوما بعد يوم، حيث عرفت الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج عشية اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، توفي على إثرها شاب كان يقود سيارة خفيفة مباشرة في

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مازالت طرقات المغرب تحصد أرواح المواطنين يوما بعد يوم، حيث عرفت الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج عشية اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، توفي على إثرها شاب كان يقود سيارة خفيفة مباشرة في مكان الحادث كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خفيفة .

وكشفت مصادر محلية أن الاصطدام وقع بدوار أولاد عثو بين سيارة خفيفة كان على متنها شخص واحد، وبين سيارة من نوع مرسديس كان على متنها ثلاثة شبان.

وحضرت إلى المكان عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، وتم فتح تحقيق في الحادثة الخطيرة التي شهدتها الطريق المذكورة.