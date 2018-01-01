دعم أمني وعسكري أمريكي للمغرب ﻿

كشفت معلومات نشرها، أول أمس السبت، مكتب المساعدة الأمنية التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأمريكية، أن المغرب سيحصل على دعم أمني وعسكري في إطار مساعدات مالية خصصتها واشنطن

''شوف تيفي''

كشفت معلومات نشرها، أول أمس السبت، مكتب المساعدة الأمنية التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأمريكية، أن المغرب سيحصل على دعم أمني وعسكري في إطار مساعدات مالية خصصتها واشنطن لدعم دول التحالف الدولي الذي يعتبر المغرب أحد أركانه الرئيسية في شمال إفريقيا لهزيمة ''داعش''.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين فالمكتب الأمريكي ووفق ما جاء في موقع الخارجية الأمريكية خصص 6 ملايير دولار من التمويل للمساعدة في مجال الأمن للدول الفاعلة في التحالف وفي مقدمتها المغرب، في إطار البند 22 من سلطات وزارة الخارجية الأمريكية بما في ذلك التمويل العسكري الدولي ''إيميت''.

وأشارت اليومية أن المساعدات الأمريكية لدول التحالف وضمنها المغرب، حسب ما كشف عنه موقع الخارجية الأمريكية، جاء من أجل تحسين أمن الحدود وتقليل تدفق المقاتلين الأجانب والاتجار بالأسلحة غير المشروعة.