قبل المونديال.. نايضة في روسيا وها أشنو واقع ﻿

قريبا من خطة الرئيس المصري السيسي الذي اعتقل كل من أراد أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، يبدو أن الرئيس الروسي يحذو نفس النهج، بعدما تم اعتقال الزعيم المعارض أليكسي نافالني بعد ظهوره في

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قريبا من خطة الرئيس المصري السيسي الذي اعتقل كل من أراد أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، يبدو أن الرئيس الروسي يحذو نفس النهج، بعدما تم اعتقال الزعيم المعارض أليكسي نافالني بعد ظهوره في مسيرة احتجاجية اليوم الأحد.

وداهمت الشرطة الروسية مقر حملة نافالني في العاصمة موسكو اليوم الأحد باستخدام آلات حادة متعللة ببلاغ عن وجود قنبلة وفقا لبث عبر الإنترنت من مؤيدي نافالني.

ومنع نافالني من الترشح في الانتخابات التي تجرى في 18 مارس من العام الجاري والتي تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفوز فيها بولاية جديدة بسهولة، وعلى الرغم من أن نافالني يقول إنه يعرف أن بوتين سينتخب فإن حملته تهدف إلى تقليل نسبة الإقبال على التصويت لإطفاء البريق عن فوزه.