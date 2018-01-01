فضيحة..المشاكل تنزل على رأس رونالدو وهاد المرة تحرش بعارضة أزياء وها أشنو وقع ﻿

وقع مهاجم ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فضيحة أخرى بعدما حاول التحدث مع عارضة الأزياء الإنجليزية رايان سودين عبر تطبيق ''ماسنجر''.

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وقع مهاجم ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فضيحة أخرى بعدما حاول التحدث مع عارضة الأزياء الإنجليزية رايان سودين عبر تطبيق ''ماسنجر''.

صحيفة ''صن'' البريطانية أكدت أن رونالدو حاول التودد لعارضة الأزياء الإنجليزية من خلال طلب رقمها من أجل مقابلتها في أحد الفنادق.

وكتب رونالدو فى رسالته إلى رايان: ''سأتصل بك في أقل من ساعة إذا أرسلت لي رقمك، أنا منتظر في الفندق''.

ردت عليه رايان: ''لا أستطيع التحدث الليلة، أنا آسفة، أنا ذاهبة لشرب بعض المشروبات مع أصدقائي، لا اعتقد أنك تستطيع الحضور في الحادية عشر مساء''.