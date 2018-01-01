مثير..اتهام اللاعب المغربي أزارو بالسحر والشعوذة ﻿

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مرة أخرى بتصريح مثير، خلال الأسبوع الجاري، اتهم من خلاله اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي بالسحر والشعوذة، قائلا: ''أزارو ساحر رهيب''.

''شوف تيفي''

خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مرة أخرى بتصريح مثير، خلال الأسبوع الجاري، اتهم من خلاله اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي بالسحر والشعوذة، قائلا: ''أزارو ساحر رهيب''.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن مرتضى منصور قال إن أعمال السحر والشعوذة من قبل المنافسين وراء تراجع نتائج فريق الزمالك في الدوري الممتاز، حيث تلقى 6 هزائم حتى الآن.

وأضاف منصور أن فريق النادي المصري يستعين بشخص يدعى فتحى كعامل غرف ملابس بالفريق، ولكنه في الحقيقة متخصص في أعمال السحر والشعوذة، وساعد المصري في الفوز على الزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي كانت بسبب سحر أزارو.