 التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك ﻿
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التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 23:48 التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك | مجتمع
التحقيق في ثروات مسؤولين بالدرك
في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، من مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين، برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز

"شوف تيفي"

في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، من مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين، برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين أودعوا الثلاثاء الماضي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه بهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم راكموها في ظروف غامضة ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي "موسى.ب" الذي يحمل الجنسية الهولندية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أوضح مصدر مقرب أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، بالموازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للإطلاع على حجم أموال المشتبه بهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي انيطب بهم وربطهم لعلاقات مع مشتبه في تهريبهم للمخدرات من أجل مراكمة ثروات.

واستنادا إلى مصادر اليومية فقد شملت التحقيقات كذلك زوجات الدركيين قصد الاستعانة بهن في التحقيقات التمهيدية التي أجريت قبل شهر، وهو ما وضع الضباط السامين والدركيين في موقف محرج مع وفاء الزويدي قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال التي أمرت بإيداع المشتبه بهم السجن المحلي العرجات في انتظار استنطاقهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنسية الهولندية المخدرات الدركيين ضباط سامين سجن العرجات

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