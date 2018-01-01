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برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 23:15 برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة | بوليتيك
برقية من الملك محمد السادس إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إثر وفاة والدته المرحومة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

"شوف تيفي"+و م ع"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إثر وفاة والدته المرحومة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.
وقال الملك، في هذه البرقية، "فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمولة بعفو الله والدتكم المرحومة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، أحسن الله قبولها إلى جواره مع المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن خلال سموه لكافة أفراد الأسرة الأميرية الجليلة، وللشعب الإماراتي الشقيق، عن "أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

كما تضرع الملك إلى الله تعالى بأن "يمطر على الفقيدة الغالية شآبيب رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جنانه، ويتقبلها في عداد من يجعلهم في جواره من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".

ومما جاء في البرقية "وإذ أشاطركم حزنكم في هذا الظرف الأليم، داعيا الله عز وجل أن يجنبكم وأسرتكم الأميرية المبجلة كل مكروه، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر".

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