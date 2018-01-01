 الأمين العام للأمم المتحدة يزور المعرض المخصص لمساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا ﻿
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الأمين العام للأمم المتحدة يزور المعرض المخصص لمساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 22:53 الأمين العام للأمم المتحدة يزور المعرض المخصص لمساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا | بوليتيك
الأمين العام للأمم المتحدة يزور المعرض المخصص لمساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا
قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، بزيارة للمعرض المخصص لإبراز مساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينظم على هامش القمة ال30 للاتحاد الإفريقي التي

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، بزيارة للمعرض المخصص لإبراز مساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينظم على هامش القمة ال30 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا.

وبهذه المناسبة قدم ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، شروحات للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان مرفوقا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول هذا المعرض.

ويبرز المعرض المنظم من طرف مديرية التاريخ العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي سيستمر إلى غاية نهاية قمة الاتحاد الإفريقي، التجربة والخبرة المكتسبة من طرف المغرب، على مدى أكثر من نصف قرن، في مجال السلم والأمن والمساعدات الإنسانية، ولاسيما من خلال نشر التجريدات والمستشفيات الجراحية الميدانية للقوات المسلحة الملكية وتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة لصالح شعوب البلدان الإفريقية.

 

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المغرب شوف تيفي غوتيريس أديس أبابا التاريخ العسكري عمليات السلام

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