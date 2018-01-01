مؤلم بالفيديو ..تلميذة تعرضت لمحاولة اغتصاب من شاب شرملها بآسفي ﻿

تعرضت تلميذة تدعى ''وداد.ب'' تبلغ من العمر 14 سنة، لاعتداء شنيع، مؤخرا، على يد شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بدوار الدرهم بجمعة اسحيم ضواحي آسفي، وذلك حسب ما كشف عنه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي.

"شوف تيفي"

تعرضت تلميذة تدعى "وداد.ب" تبلغ من العمر 14 سنة، لاعتداء شنيع، مؤخرا، على يد شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بدوار الدرهم بجمعة اسحيم ضواحي آسفي، وذلك حسب ما كشف عنه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي.



ونشر المركز المذكور على حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو، ظهرت خلاله والدته الضحية وهي تكشف عن التفاصيل الخاصة بالاعتداء على فلذة كبدها، حيث أكدت أن شابا، اعترض سبيل "وداد" خلال طريقها للمدرسة، وطالبها بمرافقتها بالقوة للاعتداء عليها، ما دفعها لمقاومته، ليسارع إلى توجيه العديد من الطعنات لها على مستوى البطن.

وأكدت والدة الضحية بأن المعني بالأمر ما يزال حرا طليقا، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع.