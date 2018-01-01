 ديربي مغاربي في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين ﻿
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ديربي مغاربي في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 22:36 ديربي مغاربي في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين | سبور
ديربي مغاربي في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين
ضمن المنتخب الليبي المحلي لكرة القدم ، مروره لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على منتخب الكونغو عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت القانوني بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.
شوف سبور 
 
ضمن المنتخب الليبي المحلي لكرة القدم ، مروره لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على منتخب الكونغو عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت القانوني بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك. 
 
وسجل المنتخب الليبي الهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب صالح طاهر سعيد في الدقيقة 17 ، ليعادل جونيور ماكياس الحصة في الدقيقة 37.
 
ويواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي يوم الأربعاء المقبل بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا على أرضية مركب محمد الخامس.
 
 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي المنتخب الليبي كأس أمم إفريقيا

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