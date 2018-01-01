صادم.. هذا هو جديد الخادمة التي تعرضت للتعذيب على يد مشغلتها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الخادمة ''لطيفة'' التي خضعت للتعذيب والحرق من طرف مشغلتها، مازالت ترقد في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، في حالة يرثى لها.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الخادمة "لطيفة" التي خضعت للتعذيب والحرق من طرف مشغلتها، مازالت ترقد في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، في حالة يرثى لها.

مصدر جيد الاطلاع بملف الخادمة قال إن الطبيب المشرف على هذه الحالة التي أثرت في الرأي العام الوطني، أمر بتمديد فترة بقائها داخل المصحة 15 يوم أخرى في سريرها بالإنعاش.



هذا ومازال الملف في يد القضاء، للنظر في هذه الحالة الإنسانية الصادمة، فضلا عن دخول جمعية "إنصاف" على الخط، التي تحاول بكل الطرق معالجة ملف هذه الفتاة التي تضامن معها الرأي العام الوطني والدولي.