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الوزيرة الحقاوي.. من يحصل على 20 درهما يوميا ليس فقيرا

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 21:35 الوزيرة الحقاوي.. من يحصل على 20 درهما يوميا ليس فقيرا | مجتمع
الوزيرة الحقاوي.. من يحصل على 20 درهما يوميا ليس فقيرا
سقطت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في فخ تحليل من هو فقير بالمغرب، ووجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحها أن من يربح 20 درهما في اليوم لا يعاني

"شوف تيفي"

سقطت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في فخ تحليل من هو فقير بالمغرب، ووجدت نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بسبب تصريحها أن من يربح 20 درهما في اليوم لا يعاني الفقر الحاد، بناء على ما نشرته المؤسسات الرسمية المعتمدة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد اعتمدت الحقاوي في تحليلها على دراسات أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط محملة إياه التصريح بتراجع نسب الفقر بالمغرب من 10 ملايين إلى 4 ملايين يعيشون ب 20 درهما في اليوم، وتراجع نسبة الفقر الأكثر حدة المحدد ب10 دراهم في اليوم، إلى 450 ألف مغربي والطبقة المتوسطة التي وزعها على أصناف متنوعة معتبرا أن من يحصل على 3 آلاف درهم شهريا، يعتبر في الرتبة الأخيرة في صنف فئات الطبقة المتوسطة القادرة على تلبية الجزء الأكبر من حاجياتها الأساسية.

ونفت الحقاوي في ندوة فكرية رعتها مؤسسة لفقيه التطواني للآداب والعلوم مؤخرا، بسلا، تصريحاتها لمناسبة سابقة، أن الفقر بالمغرب غير موجود، مؤكدة أن أي عاقل لا يمكنه التصريح بكلام كهذا، مؤكدة أن تصريحها تعرض للتحريف من جهات تستهدفها وتحاربها سياسيا وهي الفئة التي طعمت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك بالعديد من أحكام قيمة عرضتها لوابل من القصف والانتقادات والتهجمات.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بسيمة الحقاوي التضامن النسوي لحليمي الفقير الفقر

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