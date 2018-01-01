غاريدو وعموتة مطلوبان في الدوري المصري ﻿

بعد دخول وكيل أعمال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات مع إدارة نادي الاهلي المصري، أكد أحمد السيد أحد الإعلاميين المتتبعين للشأن الرياضي بضرورة الفوز بخدمات مدرب

" شوف سبور"

بعد دخول وكيل أعمال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات مع إدارة نادي الاهلي المصري، أكد أحمد السيد أحد الإعلاميين المتتبعين للشأن الرياضي بضرورة الفوز بخدمات مدرب القلعة الخضراء.

وغرد أحمد السيد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نصيحة شوفو خوان كارلوس غاريدو خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وتفاعلت الجماهير المحبة للفريق المصري مع تغريدة الإعلامي، متمنية أن تستجيب إدارة الفريق مع نصيحته أو التعاقد مع المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي الحسين عموتة.

ومازال الإسماعيلي لم يحسم في اسم المدرب الذي سيشرف على تدريبه في الفترة المقبلة.





